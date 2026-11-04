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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump admite que la guerra motivó derrota republicana, pero volvería a atacar Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El propio vicepresidente JD Vance criticó la arremetida contra Teherán, y Trump le encontró la razón, porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución", aseveró el mandatario estadounidense.

Trump admite que la guerra motivó derrota republicana, pero volvería a atacar Irán
 EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él "es, en gran medida, cierto", porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", añadió el republicano, que el pasado 28 de febrero dio la orden de llevar a cabo ataques conjuntos con Israel que dieron pie a un conflicto que ha minado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y sigue abierto ocho meses después.

Las palabras de Trump, pronunciadas durante un acto para presentar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca, llegan poco después de que Vance culpara en redes sociales a la impopular guerra de Irán de la estrepitosa derrota republicana en los comicios del martes.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que complica los dos años de mandato que le restan a Trump.

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