Sao Paulo de Gonzalo Tapia debutó en el Brasileirao con remontada ante Flamengo de Erick Pulgar

Sao Paulo, con Gonzalo Tapia entrando al final, remontó y venció en el Morumbí por 2-1 a Flamengo, que tuvo a Erick Pulgar titular, en la primera fecha del Brasileirao.

El exdelantero de Universidad Católica ingresó en el minuto 90+1', cuando el marcador ya estaba resuelto; Pulgar, en cambio, disputó todo el compromiso con los cariocas.

Los goles del encuentro fueron anotados por Luciano (61') y Danielzinho (71') para los paulistas, mientras que el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata (54') marcó para el Mengao.

El siguiente partido de Sao Paulo será de local ante Santos por el Paulistao, el sábado 31 de enero 20:30 horas (23:30 GMT), mientras que Flamengo se medirá ante Corinthians el domingo 1 de febrero a las 16:00 horas (19:00 GMT) en Brasilia, por la Supercopa de Brasil.