Sao Paulo de Tapia venció a Gremio para mantener su inicio invicto en el Brasileirao

Sao Paulo del chileno Gonzalo Tapia venció por 2 a 0 Gremio, de Alexander Aravena por la tercera fecha del Brasileirao, manteniéndose en la cima del incipiente campeonato.

En el equipo tricolor, Tapia ingresó a los 70 minutos, cuando el encuentro ya estaba con el marcador definido, gracias a los goles de Lucas Moura (de penal a los 24') y Jonathan Calleri (59').

En Gremio, Aravena no fue citado al compromiso por decisión técnica y coincide con los rumores que lo posicionan fuera del club brasileño.

Gracias a esta victoria, Sao Paulo llegó a siete puntos y dormirá como líder con mejor diferencia de gol que Bahía, a la espera de lo que hagan Bragantino, Palmeiras y Fluminense en sus respectivos partidos.

¿Cuáles son los siguientes desafíos para Sao Paulo y Gremio?

Sao Paulo visitará a Ponte Preta este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) por el Campeonato Paulista.

Por su parte, Gremio enfrentará a Juventude este sábado 14 de febrero a las 16:30 horas (19:30 GMT) por las semifinales del Campeonato Gaúcho.