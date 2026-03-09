Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago28.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Tapia se quedó sin DT: Sao Paulo anunció la salida de Hernán Crespo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club del chileno Gonzalo Tapia se despidió de su entrenador.

Tapia se quedó sin DT: Sao Paulo anunció la salida de Hernán Crespo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club Sao Paulo, equipo del chileno Gonzalo Tapia, anunció la salida de su entrenador, Hernán Crespo, así como la de sus asistentes, preparadores físicos y el entrenador de arqueros.

El argentino volvió al club en julio de 2025 y desde entonces dirigió 46 partidos donde sumó 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. Sumando ambos ciclos, acumula 99 partidos, 45 triunfos, 26 empates y 28 partidos perdidos.

Crespo obtuvo un título con Sao Paulo en 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista.

El equipo brasileño le deseó buena suerte en sus futuros proyectos y aún no informan quién será su sustituto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada