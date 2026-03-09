Tapia se quedó sin DT: Sao Paulo anunció la salida de Hernán Crespo

El club Sao Paulo, equipo del chileno Gonzalo Tapia, anunció la salida de su entrenador, Hernán Crespo, así como la de sus asistentes, preparadores físicos y el entrenador de arqueros.

El argentino volvió al club en julio de 2025 y desde entonces dirigió 46 partidos donde sumó 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. Sumando ambos ciclos, acumula 99 partidos, 45 triunfos, 26 empates y 28 partidos perdidos.

Crespo obtuvo un título con Sao Paulo en 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista.

El equipo brasileño le deseó buena suerte en sus futuros proyectos y aún no informan quién será su sustituto.