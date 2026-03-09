¡Tremendo chichón! Así quedó la cara del portero de Atlético Mineiro tras trifulca

Un cierre verdaderamente deplorable y condenable se vivió en el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro (1-0), el cual terminó con una masiva gresca sobre el terreno de juego y una imagen que se robó todas las miradas: el brutal "chichón" con el que terminó el arquero visitante, Everson.

Tras los graves incidentes, comenzó a circular una escalofriante fotografía que evidenció las secuelas del ataque. En la imagen se aprecia cómo quedó el rostro del meta brasileño, luciendo una inflamación gigante y un tremendo bulto en su cabeza, consecuencia directa de los brutales golpes sufridos durante la riña.

El escándalo, que empañó por completo el resultado deportivo, se desató en los minutos finales del compromiso. Según se pudo apreciar en la transmisión, la chispa saltó cuando Everson reaccionó con extrema molestia ante el ímpetu del volante Christian, quien intentó disputar un balón dividido en el área.

El golero "Galo" empujó al jugador de Cruzeiro al suelo y le increpó duramente, sin dimensionar la avalancha que se le venía encima.

Instantes después de su reacción, un tropel de futbolistas del elenco azul se abalanzó sobre el portero, propinándole una serie de agresiones físicas y cobardes golpes grupales, dirigidos principalmente a la zona de su cabeza, lo que originó el impactante cototo.

La trifulca, de proporciones dantescas y que obligó a la intervención de los cuerpos de seguridad, dejó un insólito e histórico saldo disciplinario: el árbitro del encuentro repartió nada más y nada menos que 23 tarjetas rojas tras la batalla campal.