[VIDEO] "Acá el racismo no tiene lugar": Corinthians retira una butaca por insultos contra su portero

El club brasileño Corinthians dio una señal contundente en su lucha contra la discrimiación tras un hecho que generó indignación en el fútbol brasileño luego de que decidiera retirar una butaca del Neo Química Arena luego de que un hincha profiriera insultos racistas contra el arquero de Palmeiras, Carlos Miguel.

El incidente ocurrió durante el clásico paulista el pasado 12 de abril, provocando rechazo inmediato tanto dentro como fuera del estadio. Como respuesta, la institución optó por una medida simbólica pero de gran impacto: eliminar el asiento donde se produjo la agresión.

En su lugar, el club instaló un mensaje claro y directo: "Aquí el racismo no tiene lugar. Y nunca lo tendrá".

La acción busca dejar una marca visible que refleje el compromiso de Corinthians contra cualquier forma de discriminación.

Además, el "Timão" reforzó su postura con un mensaje institucional aún más contundente:

"No es suficiente no ser racista, hay que ser antirracista. Dentro y fuera del estadio", expresó.

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