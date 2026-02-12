Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] El increíble gol que se perdió Gonzalo Tapia para Sao Paulo ante Gremio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno estaba desmarcado y falló un remate en la boca del arco.

El delantero chileno Gonzalo Tapia se perdió un gol increíble este miércoles en el triunfo de Sao Paulo por 2-0 sobre Gremio en la tercera fecha del Brasileirao.

Tapia fue suplente y entró en el segundo tiempo, cuando su equipo ya estaba arriba en el marcador, y protagonizó una acción que se viralizó justo después de su ingreso.

En el minuto 71, en una acción ofensiva en el área de Gremio, Marcos Antonio le dio un pase de cabeza a Tapia, y el chileno, en la boca del arco y sin marca, remató como pudo, pero la pelota dio en el palo, provocando que el delantero y sus compañeros se llevaran las manos a la cabeza por la increíble situación.

