[VIDEO] Iván Román anotó el gol de la victoria de Atlético Mineiro sobre Sao Paulo

Atlético Mineiro derrotó 1-0 a Sao Paulo en la séptima fecha del Brasileirao, con la solitaria anotación del futbolista chileno Iván Román.

El único tanto del partido llegó tras la anotación de cabeza de Román en el minuto 64, lo que significó el primer gol del chileno con el conjunto brasileño.

Por su parte, Gonzalo Tapia ingresó en el 74' en Sao Paulo, en un intento de su equipo por dar vuelta el marcador en el Arena MRV en Belo Horizonte.

Revisa el gol a continuación: