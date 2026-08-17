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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] Jugador noqueó a una periodista con feroz pelotazo en Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La secuencia fue ampliamente comentada en redes sociales.

[VIDEO] Jugador noqueó a una periodista con feroz pelotazo en Brasil
 Captura (Metrópoles)
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El fútbol de ascenso de Brasil se hizo viral en redes sociales debido a un brutal pelotazo que noqueó a una trabajadora de prensa en pleno inicio de partido en Brasilia.

SC Gama recibía a Sao José por la revancha de los cuartos de final de la Serie D tras un empate 1-1 en la ida.

A los tres minutos y medio de juego el central Eduardo despejó casi sobre la línea de gol en área de Sao José. El balón ya había salido cuando el zaguero Tiago Pedro lanzó un furioso zapatazo que le dio a una reportera en la cabeza. Tras un par de segundos de mareo, cayó noqueada.

El cuerpo médico de SC Gama asistió a la malograda periodista de cancha, que tras cerca de un minuto recuperó la consciencia, aunque requirió de ayuda para caminar hacia otra zona el estadio. En cuanto al partido, Gama ganó 4-0.

- Revisa el momento.

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