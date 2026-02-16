[VIDEO] La comentada patada en el regreso de Neymar tras su operación de rodilla

Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 en marcha, el futbolista brasileño Neymar volvió a las canchas dos meses después de su operación de rodilla, robándose todas las miradas en la goleada de Santos por el Torneo Paulista.

El "Peixe" goleó por 6-0 a Veo Clube Rioclarense y "Ney" ingresó para el segundo tiempo, acaparando reflectores con jugadas que dieron luces de su técnica, pese a no anotarse en el marcador.

Sin embargo, de lo qué más se discutió en redes sociales fue la patada de "bienvenida" que el delantero recibió al minuto 77 de juego.

La cuenta ya estaba 4-0 y Daniel Amorim llegó tarde con una barrida cuando Neymar ya había soltado el balón.

Si bien el "10" alcanzó a saltar para evitar un golpe de lleno —más allá que, de todas formas, terminó volando y magnificando—, los hinchas discutieron sobre la "mala leche" e intencionalidad del rival por hacer daño al momento de hacer la entrada.

- Revisa la jugada: