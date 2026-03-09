[VIDEO] Niño de Cruzeiro le arrancó la cabeza a una gallina de juguete para burlarse del Mineiro

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputado en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte terminó en escenas deplorables luego de una batalla campal masiva sobre el césped involucró a gran parte de los componentes de ambos equipos.

No obstante, durante el partido también se vieron momentos de algidez e incluso en la previa del silbatazo inicial, un niño de los que acompañan a los futbolistas en la salida a la cancha protagonizó un momento que se prestó para polémica.

El joven fanático de Cruzeiro miró de reojo a la cámara, metió la mano en su short y sacó un peculiar objeto: un juguete de goma con forma de gallina. Acto seguido, con total naturalidad, le arrancó la cabeza en vivo y en directo.

Lejos de ser una travesura al azar, el gesto del niño tenía un destinatario muy claro. En el fútbol brasileño, a Atlético Mineiro se lo conoce popularmente por su apodo: el "Galo" (Gallo). Por lo tanto, la "decapitación" de la gallina de juguete fue una broma que con el correr de las horas se torna de muy mal gusto.