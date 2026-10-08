[VIDEO] Pulgar se viralizó en Brasil por manotazo a Neymar en visita a Santos

El duelo entre Santos y Flamengo en el Brasileirao tuvo un momento que se viralizó en el segundo tiempo, con el chileno Erick Pulgar y el crack brasileño Neymar como protagonistas.

En el minuto 52, Pulgar le dio un manotazo a Neymar y el ídolo de Santos magnificó la acción, pero el árbitro del partido nada cobró y dejó seguir el juego.

La decisión arbitral generó la molestia de Neymar, quien reclamó con todo porque no se cobró la falta y finalmente terminó él recibiendo la tarjeta amarilla.

Esta polémica ocurrió cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Flamengo en Vila Belmiro, con los goles de Danilo (44') y Lucas Paquetá (45+4') antes del descanso.

Revisa el manotazo de Pulgar a Neymar: