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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] Pulgar se viralizó en Brasil por manotazo a Neymar en visita a Santos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno no fue amonestado y el brasileño terminó recibiendo la amarilla por sus reclamos.

[VIDEO] Pulgar se viralizó en Brasil por manotazo a Neymar en visita a Santos
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El duelo entre Santos y Flamengo en el Brasileirao tuvo un momento que se viralizó en el segundo tiempo, con el chileno Erick Pulgar y el crack brasileño Neymar como protagonistas.

En el minuto 52, Pulgar le dio un manotazo a Neymar y el ídolo de Santos magnificó la acción, pero el árbitro del partido nada cobró y dejó seguir el juego.

La decisión arbitral generó la molestia de Neymar, quien reclamó con todo porque no se cobró la falta y finalmente terminó él recibiendo la tarjeta amarilla.

Esta polémica ocurrió cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Flamengo en Vila Belmiro, con los goles de Danilo (44') y Lucas Paquetá (45+4') antes del descanso.

Revisa el manotazo de Pulgar a Neymar:

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