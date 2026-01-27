Vuelve la Liga brasileña con Flamengo y Palmeiras como grandes favoritos

La Liga brasileña de 2026 arranca este miércoles 28 con Flamengo y Palmeiras como los grandes favoritos al título, al que también podrían aspirar otros equipos que se reforzaron con ímpetu, como Cruzeiro y Atlético Mineiro.

El inicio de este Campeonato Brasileño supone un cambio radical con respecto a ediciones anteriores, cuando la pelota solía empezar a rodar entre marzo y abril. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio un vuelco al calendario que tuvo como resultado una Liga que convivirá en sus primeras jornadas con los torneos regionales de pretemporada.

Un desafío extra para un año marcado también por la celebración del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, cuando el "Brasileirão" se detendrá.

Pasaron menos de dos meses desde el final del campeonato de 2025 y poco cambió desde entonces: Palmeiras y Flamengo, defensor del título, son los máximos favoritos.

Finalistas de la pasada Copa Libertadores, ambos clubes tocaron poco sus plantillas, por el momento. Abel Ferreira, pese no tener logros el año pasado, sigue al frente del Palmeiras.

La plantilla del conjunto paulista no está ni mucho menos cerrada. Por el momento, hay más salidas que entradas: el portero brasileño Weverton y el centrocampista argentino Aníbal Moreno partieron rumbo a Gremio y River Plate, respectivamente.

El único fichaje confirmado hasta la fecha es el del volante Marlon Freitas, procedente de Botafogo. La lista de nuevos pretendientes ventilada por la prensa local es amplia, pero entre todos ellos se destaca el extremo colombiano Jhon Arias, ahora en Wolverhampton inglés.

El ataque sí parece inamovible con el argentino José Manuel "Flaco" López y Vitor Roque, salvo que lleguen ofertas por ellos.

Palmeiras será precisamente el encargado de estrenar la Liga este miércoles en casa de Atlético Mineiro.

En el banquillo del Flamengo continúa Filipe Luís, tras una dura negociación por su renovación, quien tiene por delante una misión complicada: mantener el hambre de sus jugadores después de una temporada de éxitos en la que levantó la Liga, la Libertadores y la Supercopa de Brasil.

En el apartado de fichajes, Vitão dejó Internacional para reforzar la zaga rojinegra; y Andrew Ventura llegó para hacer competencia al portero argentino Agustín Rossi.

Pero la pieza más codiciada por la directiva es Lucas Paquetá. Criado en la base del "Fla", el mediapunta brasileño quiere volver y poner punto y seguido a su etapa en Europa, tras militar en AC Milan, Olympique de Lyon y West Ham.

El presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, anunció el domingo que están "cerca" de cerrar un acuerdo con el equipo inglés.

Mientras tanto, la plantilla liderada por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta tendrá un partido difícil en la primera jornada al medirse de visita ante São Paulo que necesita un buen resultado para dejar atrás el mal arranque de pretemporada.

Por otro lado, podrían dar la sorpresa en la lucha por el título los dos grandes clubes de Belo Horizonte: Cruzeiro y Atlético Mineiro.

El primero se ha hecho con los servicios del exseleccionador brasileño Tite, famoso por crear equipos muy sólidos.

Sobre el campo, Gerson encabeza la lista de fichajes del cuadro celeste. El centrocampista vuelve a Brasil, tras su decepcionante paso por Zenit ruso, por un traspaso récord en la historia del fútbol brasileño: 27 millones de euros (32 millones de dólares).

Además, la "Raposa" parece que retendrá al delantero brasileño Kaio Jorge, máximo goleador de la pasada Liga (21) y de la Copa de Brasil (5).

Atlético Mineiro, finalista de la última Copa Sudamericana, también realizó varios fichajes importantes. Los más destacados son: el delantero colombiano Mateo Cassierra, el lateral brasileño Renan Lodi y los ecuatorianos Alan Minda y Ángelo Preciado.

En la lucha por evitar el descenso, intentarán mantenerse en primera los cuatro que ascendieron el año pasado: Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo.

Partidos de la primera jornada del Campeonato Brasileño de 2026: