[VIDEO] Rodrigo Contreras anotó otro golazo para Millonarios

En plena crisis de resultados de Universidad de Chile, el exdelantero azul Rodrigo Contreras se lució con un nuevo golazo para Millonarios de Colombia.

El exariete estudiantil anotó una extraodinaria cifra en el 2-0 de su equipo sobre Cúcuta, por la liga colombiana, que se sumaron a las dos grandes conquistas que dejó en el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Revisa el gol: