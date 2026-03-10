Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga colombiana

[VIDEO] Rodrigo Contreras anotó otro golazo para Millonarios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante argentino se lució con una grandiosa maniobra en el triunfo sobre Cúcuta.

En plena crisis de resultados de Universidad de Chile, el exdelantero azul Rodrigo Contreras se lució con un nuevo golazo para Millonarios de Colombia. 

El exariete estudiantil anotó una extraodinaria cifra en el 2-0 de su equipo sobre Cúcuta, por la liga colombiana, que se sumaron a las dos grandes conquistas que dejó en el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Revisa el gol:

