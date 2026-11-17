La ANFP oficializó la programación de la final de la Liga de Ascenso 2026 entre Cobreloa y San Luis de Quillota, compromiso que se disputará este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, en Santiago, y que definirá al campeón de Primera B.

Ambos equipos terminaron igualados en el primer lugar de la tabla con 57 puntos tras las 30 fechas de la fase regular, por lo que deberán disputar un partido único de desempate, según establecen las bases del campeonato. El ganador se quedará con el título y conseguirá el ascenso directo a Primera División para la temporada 2027.

Los dirigidos por Mario Salas llegaron a esta definición luego de superar por 3-0 a Deportes Puerto Montt, mientras que el equipo comandado por Humberto Suazo derrotó por 1-0 a San Marcos de Arica gracias a un gol de Guillermo Avello en los minutos finales.

En tanto, el perdedor de la final tendrá una nueva oportunidad de conseguir el ascenso, ya que ingresará directamente a las semifinales de la Liguilla, competencia que entregará el segundo boleto a la máxima categoría y cuyos cuartos de final comenzarán este viernes 20 de noviembre.

La definición entre Cobreloa y San Luis será transmitida por TNT Sports y HBO Max, según informó el conjunto de Calama a través de sus redes sociales.