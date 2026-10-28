ANFP suspendió la última fecha de la Liga de Ascenso

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) determinó suspender la última fecha de la Liga de Ascenso, fijada para este sábado 30 de octubre y domingo 1 de noviembre, luego de la decisión de la primera sala del Tribunal de Disciplina de desafiliar a San Marcos de Arica.

La decisión tomada este miércoles se debe a las implicancias que tiene el cuadro nortino en la definición del título dado que debe jugar ante San Luis de Quillota, elenco que aspira al ascenso directo en lucha directa con Cobreloa.

Ello se suma a que el conjunto de los "Bravos del Morro" clasificó deportivamente a la liguilla.

Solo se jugará el partido de Curicó Unido con Deportes Temuco.

"La decisión se adoptó en consideración al veredicto emitido el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que -por seis votos contra uno- acogió la denuncia interpuesta por el Directorio, a la que se sumaron tres clubes, e impuso al club San Marcos de Arica la sanción de desafiliación", comunicó la ANFP.

La institución agregó que "llas implicancias de dicho fallo de primera instancia, cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo".

"Por esta razón, y con el objeto de resguardar la integridad y la transparencia de la competencia, el Directorio estimó necesario suspender la jornada, con la sola excepción del partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco, el que se disputará tal como está programado el viernes 30 de octubre", aclararon.

San Marcos fue desafiliado por la primera sala del Tribunal lo que generó variadas dudas en torno a las implicancias deportivas en la Liga de Ascenso, las cuales fueron aclaradas por Exequiel Segall, quien claró que la desafiliación de San Marcos de Arica no modifica los resultados ni la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso.

Esto, porque el cuadro de la puerta norte de nuestro país puede apelar, tal como ellos mismos señalaron a través de un comunicado.