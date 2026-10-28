Kast pide enfrentar problemas institucionales y "no salir arrancando a la primera"

El Presidente José Antonio Kast llamó durante su discurso en Enade a resolver los problemas institucionales y a respaldar "las cosas buenas que se hacen", junto con cuestionar la postergación de decisiones hasta un próximo gobierno.

"Hay que enfrentar los temas, enfrentarlos con coraje, con valentía y respaldar las cosas buenas que se hacen, no salir arrancando a la primera", afirmó ante los empresarios.

En ese pasaje de su intervención, el Mandatario no identificó un caso ni una institución específica a la que estuviera aludiendo. Sus palabras fueron precedidas por una crítica a la discusión pública y a las respuestas que, a su juicio, no resuelven las dificultades de fondo.

"Hay mundos que se quedan pegados en un titular, en una institución pública, pero la mayoría de los chilenos se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y quiere sacar adelante su nación; no se queda en la pelea pequeña, busca solucionar los problemas profundos, institucionales que tenemos", expresó.

"Cortar el hilo por lo más delgado"

Kast cuestionó que se adopten decisiones que permitan que los mismos problemas reaparezcan años después.

"Es bien fácil de repente cortar el hilo por lo más delgado. ¿Se arregla el problema? No se arregla, porque el mismo problema surge después de tres años, de cuatro años, de cinco años", sostuvo.

El Presidente vinculó esa situación con la falta de acciones concretas y con la práctica de dejar las soluciones para un nuevo ciclo político.

"Eso es lo que los chilenos esperan de nosotros: coraje, valentía, sentido común, sentido de urgencia", manifestó.

En esa línea, añadió: "Si hay un problema institucional, abordémoslo, solucionémoslo de la manera que corresponde, haciendo bien las cosas, no las cosas a medias".

Crítica a la postergación de decisiones

El Mandatario extendió su cuestionamiento a quienes esperan un momento más favorable para actuar y sostuvo que esa conducta mantiene tareas pendientes.

"Siempre queda a medias porque nunca es el momento preciso para hacer las cosas", afirmó.

El llamado se insertó en una intervención en la que pidió a los empresarios concretar inversiones y evitar que las expectativas sobre futuras elecciones retrasen sus proyectos.

"Siempre hay una buena excusa para esperar el momento adecuado; lo importante es tomar la decisión", señaló.