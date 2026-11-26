Esta semana continúa la Liguilla de Ascenso 2026 con los partidos de vuelta de cuartos de final, en donde se definirán los tres semifinalistas que acompañarán a San Luis de Quillota.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.

Viernes 27 de noviembre

Deportes Antofagasta 1-0 Deportes Copiapó. Primer tiempo. (Ida: 1-1). Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

1-0: 5' Matías Gallegos (ANT)

Sábado 28 de noviembre

Magallanes vs. San Marcos de Arica. 18:00 horas. (Ida: 0-2). Estadio Municipal de San Bernardo.

Jueves 26 de noviembre

Santiago Wanderers 2-4 Deportes Recoleta. Suspendido. (Ida: 1-3). Estadio "Elías Figueroa"

0-1: 29' Nicolás Carvajal (REC); 0-2: 31' Pedro Sánchez (REC); 0-3: 73' Francisco Alarcón (REC); 0-4: 78' Felipe Flores (REC); 1-4: 79' Marcos Camarda (SW); 2-4: 82' Javier Parraguez (SW)