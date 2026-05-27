Ascenso: El S. Wanderers vs. U. Española cambió de horario por solicitud de la autoridad

El partido entre Santiago Wanderers y Unión Española, válido por la Fecha 14 del Campeonato de Ascenso, cambió oficialmente de horario y se disputará este sábado 30 de mayo, a las 12:30 horas, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

El encuentro estaba programado inicialmente para las 17:30 horas, pero la modificación respondió a una solicitud de la autoridad, en medio del operativo de seguridad y los preparativos asociados a la Cuenta Pública Presidencial en Valparaíso, fijada para el 1 de junio en el Congreso Nacional.

El cambio le da un marco especial al compromiso, porque Santiago Wanderers llega como líder del torneo con 25 puntos y tiene la opción de abrir distancia en la parte alta de la tabla, en una fecha clave para sostener su campaña en la lucha por la vuelta a Primera.

Unión Española, en tanto, viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Deportes Copiapó en el norte, resultado que dejó a los hispanos en el séptimo lugar con 20 unidades y con la necesidad de reaccionar en una visita exigente a Playa Ancha.