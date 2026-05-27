Ascenso: El S. Wanderers vs. U. Española cambió de horario por solicitud de la autoridad
El compromiso se jugará este sábado al mediodía en Valparaíso, con el líder ante un cuadro hispano golpeado tras caer en el norte.
El compromiso se jugará este sábado al mediodía en Valparaíso, con el líder ante un cuadro hispano golpeado tras caer en el norte.
El partido entre Santiago Wanderers y Unión Española, válido por la Fecha 14 del Campeonato de Ascenso, cambió oficialmente de horario y se disputará este sábado 30 de mayo, a las 12:30 horas, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.
El encuentro estaba programado inicialmente para las 17:30 horas, pero la modificación respondió a una solicitud de la autoridad, en medio del operativo de seguridad y los preparativos asociados a la Cuenta Pública Presidencial en Valparaíso, fijada para el 1 de junio en el Congreso Nacional.
El cambio le da un marco especial al compromiso, porque Santiago Wanderers llega como líder del torneo con 25 puntos y tiene la opción de abrir distancia en la parte alta de la tabla, en una fecha clave para sostener su campaña en la lucha por la vuelta a Primera.
Unión Española, en tanto, viene de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Deportes Copiapó en el norte, resultado que dejó a los hispanos en el séptimo lugar con 20 unidades y con la necesidad de reaccionar en una visita exigente a Playa Ancha.