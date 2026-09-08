Ascenso: Rangers sigue en racha y venció a Puerto Montt para alcanzar a Santa Cruz

Rangers dio una nueva muestra de pelea para salvar la categoría en la Liga de Ascenso con una victoria de 2-1 sobre Deportes Puerto Montt en Chinquihue, en el inicio de la fecha 25.

Los maulinos comenzaron arriba con anotación de Damián González al minuto 17, pero Richard Paredes puso el empate local a los 66' con un penal.

El elenco talquino de Ivo Basay además sufrió la expulsión del defensor Lautaro Rigazzi (71'), pero logró alcanzar el gol del triunfo con Mesías González cuando el cronómetro marcaba los 80'.

Gracias a su cuarto triunfo consecutivo, Rangers alcanzó los 18 puntos de Deportes Santa Cruz, penúltimo que lleva cuatro duelos sin triunfos y visitará a Deportes Iquique este miércoles 9 de septiembre (20:30).

En cuanto a Puerto Montt, se quedó con 34 puntos cerrando la zona de liguilla en el octavo puesto, pero a merced de San Marcos de Arica (33). Cabe señalar que ambos equipos están en la mira de la ANFP por denuncias de presuntas irregularidades administrativas.