Ascenso: Recoleta volvió a los triunfos a costa de Santa Cruz y se asentó en zona de liguilla
En cuanto a los santacruzanos, siguen hundidos en los últimos lugares.
En cuanto a los santacruzanos, siguen hundidos en los últimos lugares.
En el Estadio Municipal "Leonel Sánchez", Deportes Recoleta regresó a la senda victoriosa con un 1-0 ante Deportes Santa Cruz por la fecha 11 de la Liga de Ascenso.
La única cifra del encuentro fue un increíble autogol forastero al minuto 18: El arquero Juan Ignacio Dobboletta resbaló en un saque largo y el pelotazo a su central Braian Camisassa terminó dentro del arco.
Gracias a aquel infortunio "unionista", Recoleta volvió a festejar luego de tres partidos y llegó a 19 puntos asentándose en la zona de liguilla a la espera del resto de partidos.
En tanto, Santa Cruz quedó con siete unidades, cuatro por delante del colista Rangers.