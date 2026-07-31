Ascenso: San Luis privó a Rangers de su primer triunfo con un tardío empate

En Rangers tendrán que seguir aguardando por festejar un triunfo después de que este viernes San Luis lograse un tardío 1-1 en Quillota por el inicio de la fecha 17 en la Liga de Ascenso.

El cuadro "rojinegro" llegaba necesitado al ubicarse colista con apenas 4 unidades en lo que va de temporada y logró tener un momento de ilusión después de que Ignacio Mesías (66') abrió la cuenta en el sintético.

Aunque Junior Arias pudo duplicar las cifras (79') el horizontal le negó la opción y tras ello vino un penal que Sebastián Parada (86') intercambió por gol para la igualdad de los locales sobre el final.

Consumado el empate, los talquinos llegaron a 5 unidades y los quillotanos a 27 en el cuarto puesto.

Ahora, los dirigidos por Ivo Basay les tocará cerrar el Grupo F en Copa Chile visitando a Ñublense el 4 de agosto, mientras que los de Humberto Suazo continuarán en la Liga de Ascenso haciendo de forasteros ante Deportes Copiapó el 9 de dicho mes.