Ascenso: San Luis salvó un empate ante Deportes Copiapó con un polémico penal

San Luis salvó un empate 2-2 ante Deportes Copiapó este sábado en el Estadio "Lucio Fariña", y sigue sin ganar en el Ascenso, tras cuatro fechas disputadas.

Lautaro Palacios (11') y Agustín Ortíz (81') anotaron para el "León de Atacama", mientras que Ignacio Meza (67') y Gonzalo Bustos, con un polémico penal (90+9'), lo empataron para los quillotanos.

La controversia fue justo la falta en los minutos finales, ya que Fabián Torres hizo una barrida fuera del área a Fabián Pastene (y con mínimo contacto), pero el árbitro Francisco Gaggero señaló el punto de cal, pese a los reclamos del cuadro nortino, en una categoría donde no hay uso de VAR para revisar este tipo de jugadas.

El resultado dejó a Copiapó con cinco puntos en el sexto puesto, mientras que San Luis está decimotercero con tres positivos.

En la próxima fecha, San Luis visitará a Temuco y Copiapó recibirá a Deportes Iquique.