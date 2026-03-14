Ascenso: San Luis salvó un empate ante Deportes Copiapó con un polémico penal
Los quillotanos siguen sin ganar en la Primera B.
Los quillotanos siguen sin ganar en la Primera B.
San Luis salvó un empate 2-2 ante Deportes Copiapó este sábado en el Estadio "Lucio Fariña", y sigue sin ganar en el Ascenso, tras cuatro fechas disputadas.
Lautaro Palacios (11') y Agustín Ortíz (81') anotaron para el "León de Atacama", mientras que Ignacio Meza (67') y Gonzalo Bustos, con un polémico penal (90+9'), lo empataron para los quillotanos.
La controversia fue justo la falta en los minutos finales, ya que Fabián Torres hizo una barrida fuera del área a Fabián Pastene (y con mínimo contacto), pero el árbitro Francisco Gaggero señaló el punto de cal, pese a los reclamos del cuadro nortino, en una categoría donde no hay uso de VAR para revisar este tipo de jugadas.
El resultado dejó a Copiapó con cinco puntos en el sexto puesto, mientras que San Luis está decimotercero con tres positivos.
En la próxima fecha, San Luis visitará a Temuco y Copiapó recibirá a Deportes Iquique.