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"No voy a cambiar el gabinete", sentencia Kast en respuesta a los comentaristas y sus "grandes teorías"
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Con 50 días en el poder y varios ministros sumidos en polémicas -incluso entre ellos mismos-, el Presidente dio un portazo a un ajuste de esa naturaleza.
Entrevistado en la Región de Aysén, el Mandatario insistió que no va a "quitar ningún derecho social", y que su afán sólo es velar por el adecuado uso de los recursos públicos.