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Tópicos: País | Presidente Kast

"No voy a cambiar el gabinete", sentencia Kast en respuesta a los comentaristas y sus "grandes teorías"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Con 50 días en el poder y varios ministros sumidos en polémicas -incluso entre ellos mismos-, el Presidente dio un portazo a un ajuste de esa naturaleza.

 Captura (Radio Genial)

Entrevistado en la Región de Aysén, el Mandatario insistió que no va a "quitar ningún derecho social", y que su afán sólo es velar por el adecuado uso de los recursos públicos.

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Frente a las "grandes teorías" que circulan en la opinión pública y entre los comentaristas políticos, el Presidente José Antonio Kast aseguró este jueves que no tiene previsto un cambio de ministros, pese a las controversias múltiples que han enfrentado en sus apenas 50 días en el poder.

Si bien la idea de ajustar equipos no es nueva, dada la impopularidad de ciertas autoridades, volvió a tomar fuerza esta jornada por la polémica que desató el rechazo público del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a los recortes mandatados por su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

A ello se sumó un nuevo traspié de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Al cierre de su gira por el sur del país, el Mandatario fue consultado -en entrevista de la Radio Genial de la Región de Aysén- por un eventual cambio de gabinete, y agradeció la posibilidad de fijar su posición.

"Todos sacan grandes teorías: algunos dicen que el gabinete no tiene peso político, otros dicen que no habrían hecho esto (cambios al Mepco) con la bencina, o que cómo se nos ocurre eliminar la contribución para la primera vivienda... Hay un ambiente de mucho comentario", observó el Jefe de Gobierno.

Volviendo a la pregunta en cuestión, disparó: "Lo más fácil sería que alguno de los que comentan me escribiera para preguntar si voy a cambiar el gabinete. Y yo le diría que no voy a cambiar el gabinete".

Kast insiste: "No vamos a quitar ningún derecho social"

Por otro lado, el Presidente volvió a defender su plan fiscal, antes de descartar que los recortes vayan a golpear los programas sociales, como dio a entender el cuestionado oficio de Hacienda que se filtró la semana pasada.

"Tenemos que ocupar bien los recursos, pero en temas de becas (en las zonas de) Aysén y la Patagonia, nunca ha estado en ningún plan cortar alguna beca. Hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho social, pero sí queremos que las personas que reciben una asignación, o las instituciones que licitan o se adjudican una licitación, lo hagan bien. Y hay muchas dudas en algunos convenios y licitaciones de que los recursos, una vez entregados, se ejecuten bien", explicó el Mandatario.

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