Senador Castro (PS): El Gobierno está preparando el terreno para malas noticias

La política de recortes del Ministerio de Hacienda sigue provocando alarmas en la oposición, con el senador Juan Luis Castro (PS) acusando este miércoles una estrategia de "globos sonda" que busca preparar el terreno para ajustes "brutales" que afectarán directamente a los derechos sociales.

La crítica surge a raíz de una serie de oficios y decretos que buscan reformular o reducir el presupuesto de cientos de programas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Castro refutó la acusación oficialista de "malintencionada" deshonestidad intelectual por parte de la oposición en el debate de los recortes, asegurando que "de nuestra parte no hay mala fe, sino que simplemente proteger derechos sociales".

"Lo hemos dicho desde el principio: estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, respetamos la democracia, pero lo que no estamos dispuestos es que vías filtraciones, que es el método que se ha usado, se le vaya advirtiendo a la ciudadanía y a los ministerios que tienen que ir podando y podando para hacer una disminución de gasto fiscal brutal", arremetió el legislador.

El parlamentario critica la acusación de "deshonestidad intelectual", enfatizando la defensa de beneficios públicos. (FOTO: ATON)

El senador señaló la existencia de programas afectados en áreas tan diversas como adultos mayores, salud mental, identidad de género y VIH, enfatizando que "son derechos sociales ganados".

Por ello, el parlamentario concluyó que es una falacia decir que el recorte no tocará "la esencia de la atención de los pacientes cuando a cada rato estamos viendo lo contrario".

Ante la reiteración presidencial de que no se tocarán los beneficios, sino el diseño del programa o los sueldos, el senador Castro invocó el principio de "ver para creer".

Estrategia de los "globos sonda" para preparar malas noticias

Según Castro, Hacienda estaría utilizando una estrategia de "globos sonda" para sondear la reacción pública ante los inminentes recortes.

"Yo creo que hay un método, estos no son accidentes. Hay un método que consiste en lanzar globos sonda para ver qué temperatura hay en el ambiente respecto a ciertas medidas que van a venir", puntualizó el senador socialista.

Recordó que esta táctica ya fue utilizada por el actual gobierno en el período de transición para dar a conocer los nombres del gabinete "por filtraciones, de a poquito, y hasta que se hizo el anuncio oficial".

Para el legislador, en este "momento tan delicado, en donde las finanzas han tomado todo el debate legislativo, el debate público", la pregunta es si "se van a tocar las personas y sus derechos o no se va a tocar y va a ser una cosa más bien de planillas Excel y finanzas burocráticas".

La reducción drástica de recursos se percibe como una "ofensiva dolorosa" con diversas implicancias, advirtió Castro. (FOTO: ATON)

"Sí se está tocando al final a la gente. Y eso, aunque no se diga explícitamente, cae de plano que viene como parte de una ofensiva que será dolorosa, tendrá distintas dimensiones, pero se está preparando el terreno para malas noticias. Esa es mi impresión", puntualizó.

Polémica en el Hospital de San Antonio

Por otra parte, Castro expresó su preocupación y crítica ante la remoción de la directora del Hospital de San Antonio, un hecho que califica de "abusivo y torpe".

La controversia surge a raíz de la contratación de la doctora Jeanette Vega como subdirectora médica, a pesar de su trayectoria política como exsubsecretaria de Salud y exministra de Desarrollo Social.

"Fue un episodio bastante abusivo y torpe, porque en la práctica una profesional que no tiene proceso judicial, que tiene su idea política, fue ministra de Estado, invitada a participar en un cargo que no es de primera línea en un hospital de una provincia como es San Antonio y que necesita mucho esfuerzo para tener especialista", analizó el militante socialista.

El parlamentario socialista describe la situación como "totalmente antagónica" a los principios de buena gobernanza. (FOTO: ATON)

Agregó que la situación "le cayó mal al Servicio de Salud, producto que hubo presiones políticas. Hubo voces de diputados republicanos que fueron muy duros, que no podía ser esta contratación".

El senador también cuestionó la justificación detrás de la remoción de la directora Loreto Maturana, quien, a su juicio, "lo hace correctamente", pero "la tildan de cometer ella un error político". Esto, para Castro, representa "el mundo al revés" y "un mal precedente que haya una especie de veto a las ideas de las personas para impedirles entrar en una actividad pública".