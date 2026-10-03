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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: San Marcos de Arica remontó ante Santa Cruz y se afirmó en puestos de liguilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli quedó complicado en la parte baja.

Ascenso: San Marcos de Arica remontó ante Santa Cruz y se afirmó en puestos de liguilla
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San Marcos de Arica vino desde atrás y venció por 1-2 a Deportes Santa Cruz en el Estadio "Joaquín Muñoz García" por la aplazada fecha 16 de la Liga de Ascenso, trepando así al sexto lugar y complicando al local en la parte baja.

Pese a que un penal convertido por Diego Arias (11') abrió la cuenta para los de Dalcio Giovagnoli, la visita reaccionó e igualó con una jugada individual de Gonzalo Reyes (14').

Posterior a esto, Agustín Maidana (34') decretó la remontada antes del descanso y los "bravos del morro" se dedicaron a administrar la ventaja en el complemento frente a un rival que careció de profundidad.

Con este triunfo, San Marcos de Arica sumó 39 puntos antes de visitar a Deportes Antofagasta el 11 de octubre a las 12:30 horas.

Mientras que Deportes Santa Cruz se estancó con 22 unidades en el decimocuarto casillero, quedando a cuatro de Rangers que viene remando por huir del último puesto. 

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