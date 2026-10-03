Ascenso: San Marcos de Arica remontó ante Santa Cruz y se afirmó en puestos de liguilla
El equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli quedó complicado en la parte baja.
El equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli quedó complicado en la parte baja.
San Marcos de Arica vino desde atrás y venció por 1-2 a Deportes Santa Cruz en el Estadio "Joaquín Muñoz García" por la aplazada fecha 16 de la Liga de Ascenso, trepando así al sexto lugar y complicando al local en la parte baja.
Pese a que un penal convertido por Diego Arias (11') abrió la cuenta para los de Dalcio Giovagnoli, la visita reaccionó e igualó con una jugada individual de Gonzalo Reyes (14').
Posterior a esto, Agustín Maidana (34') decretó la remontada antes del descanso y los "bravos del morro" se dedicaron a administrar la ventaja en el complemento frente a un rival que careció de profundidad.
Con este triunfo, San Marcos de Arica sumó 39 puntos antes de visitar a Deportes Antofagasta el 11 de octubre a las 12:30 horas.
Mientras que Deportes Santa Cruz se estancó con 22 unidades en el decimocuarto casillero, quedando a cuatro de Rangers que viene remando por huir del último puesto.