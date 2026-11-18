El defensor de Colo Colo Joaquín Sosa comentó el presente del cuadro albo luego de consagrarse campeón de la Liga de Primera y tuvo palabras para el duelo ante Universidad Católica, el cual puede resultar clave para definir al segundo equipo que clasifique a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

"A nosotros no nos interesa quién va al Chile 2. Nosotros al clásico vamos a ganarlo, ahí está en juego el orgullo, está en juego todo", señaló el zaguero.

"Con esta camiseta de local no podemos ver si 'ah, bueno, vamos a salir más o menos porque si no la U puede quedar segundo'. No, o sea, no tiene sentido", añadió.

Al ser consultado sobre el primer enfrentamiento del año ante los cruzados —el cual terminó con un triunfo albo tras un inicio adverso en el Claro Arena—, Sosa reconoció que el rival "arrancó más intenso", pero destacó la capacidad de reacción del equipo: "Nos fuimos metiendo en la cancha, en el estadio, el sintético... Después del gol que nos juntamos, nos dijimos un par de cosas para corregir y se pudieron dar los dos goles de Javi y aguantar bien el partido".

En el plano personal, el defensa uruguayo reconoció que arrastró problemas físicos durante el segundo semestre: "He sufrido el talón, que bastante tiempo lo tuve fisurado, me tuvieron que pinchar y jugar un poco incómodo. Pero me siento bien igualmente, como todo el equipo, y ojalá se pueda dar ese triunfo para la gente".

Sosa también fue consultado respecto a la situación de Arturo Vidal y su posible renovación de cara a los desafíos internacionales, ante lo cual evitó profundizar.

"Arturo sabe lo que pienso sobre él. Es uno de los mejores de Chile, si no es el mejor, y todo plantel necesita a un jugador muy humilde, muy compañero, que cada vez que habla se escucha", indicó.

"Para el año que viene el plantel tiene que ser mucho más extenso, más competitivo, porque se van a jugar varios torneos y entre ellos una Copa Libertadores, que es un campeonato muy intenso", añadió.

Además, valoró el esfuerzo de Javier Correa, quien jugará condicionado tras decidir operarse de una rotura de meniscos para llegar a tiempo a la pretemporada: "Tomó el riesgo y por suerte se pudo lograr el objetivo. Hizo lo mejor para poder llegar bien a una pretemporada y no perdérsela".