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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Unión Española doblegó a Deportes Santa Cruz y se acercó a puestos de liguilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Hispanos" volvieron al triunfo luego de tres partidos.

Ascenso: Unión Española doblegó a Deportes Santa Cruz y se acercó a puestos de liguilla
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Unión Española doblegó 2-0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio Santa Laura por la novena fecha de la Liga de Ascenso y se acercó a puestos de liguilla, volviendo al triunfo tras tres partidos.

El conjunto "Hispano" logró abrir el marcador a través de Mitchell Wassenne al minuto 18 del encuentro y en la recta final del encuentro Tomás Ovando (79') decretó la victoria para su equipo.

Con este triunfo, Unión Española escaló hasta el noveno lugar de la tabla con 11 unidades, a dos de entrar a liguilla, mientras que Deportes Santa Cruz se mantuvo en el lugar 15 con tan solo seis unidades.

El siguiente partido, los rojos de Independencia tendrán que recibir a Curicó Unido el jueves 30 de abril a las 20:00 horas, por su parte los albiazules recibirán a Deportes Iquique el sábado 2 de mayo a las 17:30 horas.

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