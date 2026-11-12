Así quedó la tabla del Ascenso tras los fallos de la Segunda Sala en los casos de San Marcos y Puerto Montt

La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP zanjó los casos de la Liga de Ascenso al dejar sin efecto la drástica sanción de desafiliación que pesaba sobre San Marcos de Arica y ratificando la permanencia de Deportes Puerto Montt.

Así, el cuadro nortino tiene garantizado su lugar en la liguilla por el segundo ascenso.

Los sureños, en tanto, tienen una mínima opción de meterse en dicha lucha.

Mientras que en la parte alta todo queda supeditado a la disputa entre Cobreloa y San Luis.

En la zona roja, mientras, Santa Cruz, San Felipe y Rangers lucharán en la última fecha por evitar el descenso.

Así está la tabla del Ascenso de cara a la última fecha.