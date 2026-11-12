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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Así quedó la tabla del Ascenso tras los fallos de la Segunda Sala en los casos de San Marcos y Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tanto el título como el descenso se definirán en cancha en la última fecha.

Así quedó la tabla del Ascenso tras los fallos de la Segunda Sala en los casos de San Marcos y Puerto Montt
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La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP zanjó los casos de la Liga de Ascenso al dejar sin efecto la drástica sanción de desafiliación que pesaba sobre San Marcos de Arica y ratificando la permanencia de Deportes Puerto Montt.

Así, el cuadro nortino tiene garantizado su lugar en la liguilla por el segundo ascenso.

Los sureños, en tanto, tienen una mínima opción de meterse en dicha lucha.

Mientras que en la parte alta todo queda supeditado a la disputa entre Cobreloa y San Luis.

En la zona roja, mientras, Santa Cruz, San Felipe y Rangers lucharán en la última fecha por evitar el descenso. 

Así está la tabla del Ascenso de cara a la última fecha.

Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 29 54 +22 Ascenso
2 San Luis 29 54 +14 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 29 50 +16 Liguilla
4 D. Antofagasta 29 48 +25 Liguilla
5 Magallanes 29 46 +1 Liguilla
6 San Marcos de Arica 29 43 +7 Liguilla
7 D. Recoleta 29 42 -2 Liguilla
8 D. Copiapó 29 41 +1 Liguilla
9 Unión Española 29 39 -3 -
10 D. Iquique 29 38 +9 -
11 D. Puerto Montt 29 38 -7 -
12 D. Temuco 30 36 +1 -
13 Curicó Unido 30 31 -17 -
14 D. Santa Cruz 29 24 -14 -
15 U. San Felipe 29 23 -34 -
16 Rangers 29 21 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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