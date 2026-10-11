Cobreloa arriesgó su liderato en el Ascenso tras derrota ante Deportes Copiapó

Cobreloa arriesgó su liderato en la Liga de Ascenso, tras perder por 2-1 ante Deportes Copiapó en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", en la fecha 27 del torneo.

El "León" de Atacama celebró con los goles de Axl Ríos (58') y Diego Opazo (76'), mientras que Cobreloa intentó, pero sólo descontó al final con anotación de Gustavo Gotti (89').

El cuadro de Calama quedó con 48 puntos y puede ser superado por San Luis de Quillota, que tiene 47 unidades y jugará este lunes ante Deportes Puerto Montt en Chinquihue.

Copiapó, por su lado, quedó con 40 puntos en el séptimo puesto, en zona de liguilla.

En la próxima fecha, la antepenúltima de la fase de regular del Ascenso, Copiapó visitará a Unión Española, mientras que Cobreloa recibirá a Deportes Recoleta en el Zorros del Desierto.