El Kremlin rechazó este jueves la tregua invernal, tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro, exigida la víspera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al considerarla un "ultimátum".

"Rusia no tiene que hacer nada. Rusia debe garantizar sus intereses nacionales", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública.

Añadió que, "por supuesto, con ultimátum como ese es muy difícil aspirar a tener un papel de mediador o como participante en las negociaciones de arreglo". "Esto, seguramente, demuestra una vez más lo fundadas que son nuestras reticencias sobre si los europeos pueden asumir una postura constructiva y ayudar de alguna manera al proceso de paz", resaltó.

A su vez, criticó el hecho de que la Unión Europea (UE) no haya ni aceptado ni rechazado la invitación del presidente ruso, Vladímir Putin, a visitar Moscú para explicar su postura sobre la futura arquitectura de seguridad en el continente.

"Ellos hacen comentarios (al respecto), pero por ahora esto no arroja ninguna luz", señaló Peskov, cuyo colega, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, subrayó esta semana que la invitación sigue en pie y admitió contactos con Bruselas.

En un debate en el Parlamento europeo, Von der Leyen, urgió este miércoles a Rusia a que acuerde un alto el fuego sobre la infraestructura energética durante los meses invernales y una tregua para las exportaciones alimentarias a través del mar Negro "para demostrar que se toma en serio las negociaciones para la paz en Ucrania".

"Centrales eléctricas, sistemas de calefacción, suministro de agua: los servicios de los que dependen las familias para pasar el invierno. Putin no puede doblegar la resistencia de Ucrania en el campo de batalla. Por eso, en su lugar, intenta quebrantar el ánimo de Ucrania", dijo.

Los negociadores rusos se negaron a hablar de una posible tregua en la ronda de negociaciones con mediación estadounidense celebrada hace dos semanas en Abu Dabi. Además, Putin subrayó tras el reciente ataque ucraniano contra el puente de Crimea, destruido parcialmente, que si existía alguna opción de tregua, ahora ha desaparecido.

Los líderes europeos no han rechazado públicamente la invitación de Putin, pero priorizan la confirmación de su participación en la próxima ronda de negociaciones de paz y la declaración de un alto el fuego.

"Efectivamente, estamos al corriente de esa invitación y seguimos decididos a reunirnos en un formato multilateral, dispuestos a colaborar en ese sentido", indicó el lunes la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho.