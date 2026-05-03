Cobreloa derribó a Antofagasta en el clásico y asumió el primer lugar del Ascenso

Cobreloa derrotó 2-0 a Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto, por la décima fecha del Ascenso, y quedó como líder exclusivo del torneo con 21 puntos.

El equipo naranja abrió la cuenta a los tres minutos, luego de un penal por mano de Bastián Tapia que Cristian Insaurralde transformó en el 1-0. Poco después, a los 10', Deportes Antofagasta reclamó un posible gol de Matías Gallegos, pero el árbitro Francisco Gaggero dejó seguir la acción.

En el segundo tiempo, Cobreloa sentenció el partido con un centro de Insaurralde desde la izquierda que Matías Sandoval conectó en el segundo palo para establecer el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el cuadro loíno superó por dos unidades a Deportes Puerto Montt y quedó en la cima del Ascenso, mientras Deportes Antofagasta permaneció cuarto con 17 puntos.

En la próxima fecha, Cobreloa visitará a Santiago Wanderers el sábado a las 20:00 horas, y el elenco puma recibirá a San Luis el domingo desde las 12:30.