Cobreloa reaccionó y arrancó en el Ascenso con una remontada ante Temuco

En el penúltimo partido de la jornada, Cobreloa supo responder como local y revirtió para vencer por 3-1 a Deportes Temuco por la primera fecha de la Liga de Ascenso 2026.

La escuadra de la Araucanía inició arriba con un golazo de tiro libre de Maximiliano Cuadra, quien al minuto 12 la clavó en un ángulo e hizo inútil la volada de Diego Tapia.

Sin embargo, los loínos fueron una tromba en el cierre del primer tiempo: Tomás Aránguiz (35') igualó con otro golazo, mediante un bombazo que dejó parado a Yerko Urra.

Dos minutos después, Sebastián Zúñiga adelantó a Cobreloa tras un pase del propio Aránguiz, que no paró ahí, pues poco después levantó un córner que encontró el cabezazo del capitán Gustavo Gotti para así cerrar el marcador a los 42'.

Así, los "Zorros del Desierto" se sumaron al pelotón de equipos que iniciaron la temporada con los tres puntos, junto a Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Unión Española, Deportes Puerto Montt y Deportes Recoleta.