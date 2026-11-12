Cobreloa y San Luis disputan el título del Ascenso: Los escenarios para la última fecha

La lucha por el título de la Liga de Ascenso 2026 quedó despejada luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revirtiera la desafiliación de San Marcos de Arica y ratificara el fallo favorable a Deportes Puerto Montt, resoluciones que mantienen intacta la tabla de posiciones y permitirán definir al campeón en cancha.

Con una jornada pendiente, Cobreloa y San Luis de Quillota comparten el liderato con 54 puntos. El conjunto dirigido por Mario Salas recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto, mientras los pupilos de Humberto Suazo visitarán a San Marcos de Arica en el Estadio "Carlos Dittborn", en compromisos programados para el domingo 15 de noviembre.

La definición contempla un escenario especial establecido en el artículo 83 de las bases del campeonato: Si ambos clubes terminan igualados en puntos, deberán disputar un partido único de desempate, cuya programación quedará a cargo de la ANFP. Por lo tanto, la diferencia de gol favorable a Cobreloa (+22 contra +14) no le otorgará el título si ambos finalizan con el mismo puntaje.

De esta manera, el equipo que consiga un mejor resultado que su rival directo en la última fecha se proclamará campeón y obtendrá el ascenso a Primera División.

En cambio, si los dos ganan, empatan o pierden sus respectivos encuentros, la definición se trasladará a una final adicional.

El perdedor de ese eventual desempate tendrá una nueva oportunidad de subir a través de la liguilla, instancia a la que ingresará directamente en semifinales.

Estos son los escenarios que determinarán al campeón de la Liga de Ascenso: