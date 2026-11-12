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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Con duelos en simultáneo: La ANFP programó la última fecha de la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los partidos se disputarán en su totalidad este domingo 15 de noviembre.

Con duelos en simultáneo: La ANFP programó la última fecha de la Liga de Ascenso
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Luego de conocerse los fallos a favor de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, la gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP entregó este jueves la programación de la fecha 30 de la Liga de Ascenso.

La jornada se desarrollará íntegramente el domingo 15 de noviembre, con variados duelos en simultáneo.

Es así como la atención se centrará desde las 18:00 horas en el Estadio "Carlos Dittborn", donde San Marcos recibirá a San Luis de Quillota, uno de los dos elencos que aspira al título.

El otro foco estará en Calama, donde Cobreloa, el otro que pugna por el regreso a Primera, recibirá en el Estadio Zorros del Desierto recibirá a Puerto Montt, cuadro que aún pugna por ingresar a la liguilla por el segundo ascenso.

Por la parte baja, también habrá dos duelos a esa misma hora: un atribulado Unión San Felipe (23 puntos) recibirá a Unión Española, que pugna por entrar a la liguilla; y Deportes Santa Cruz (24) se enfrenta a Rangers (21).

Mira acá la agenda completa

Domingo 30

  • Curicó Unido 4-1 Deportes Temuco. Estadio La Granja.

Domingo 15

  • Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó, a las 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".
  • Magallanes vs. Deportes Antofagasta, a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.
  • San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota, a las 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".
  • Unión San Felipe vs. Unión Española, a las 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
  • Deportes Santa Cruz vs. Rangers, a las 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".
  • Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, a las 18:00 horas.
  • Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, a las 20:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

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