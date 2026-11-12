Con duelos en simultáneo: La ANFP programó la última fecha de la Liga de Ascenso

Luego de conocerse los fallos a favor de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, la gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP entregó este jueves la programación de la fecha 30 de la Liga de Ascenso.

La jornada se desarrollará íntegramente el domingo 15 de noviembre, con variados duelos en simultáneo.

Es así como la atención se centrará desde las 18:00 horas en el Estadio "Carlos Dittborn", donde San Marcos recibirá a San Luis de Quillota, uno de los dos elencos que aspira al título.

El otro foco estará en Calama, donde Cobreloa, el otro que pugna por el regreso a Primera, recibirá en el Estadio Zorros del Desierto recibirá a Puerto Montt, cuadro que aún pugna por ingresar a la liguilla por el segundo ascenso.

Por la parte baja, también habrá dos duelos a esa misma hora: un atribulado Unión San Felipe (23 puntos) recibirá a Unión Española, que pugna por entrar a la liguilla; y Deportes Santa Cruz (24) se enfrenta a Rangers (21).

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Domingo 30

Curicó Unido 4-1 Deportes Temuco. Estadio La Granja.

Domingo 15