Paro: Transportistas del norte rechazaron oficialmente propuesta del Gobierno

A pesar de que el Gobierno accedió a retrotraer los incrementos -que se aplicarán a partir de hoy jueves- de 38 pesos por litro en las bencinas y de 42 pesos en el diésel, y a congelar dichas tarifas por 90 días, los camioneros paralizados mantienen la protesta, al parecer, de manera indefinida.

Después del fracaso de la negociación este miércoles, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN) rechazó formalmente la oferta de La Moneda, mediante una carta entregada esta mañana: "Si bien agradecemos al Gobierno el gesto de congelar el precio del combustible por 90 días, no podemos ser irresponsables en firmar este acuerdo".

"El valor del diésel hoy en día corresponde a cuando el valor internacional del barril era de 117 dólares, y en la actualidad está en 91 dólares", remarca el gremio, reiterando sus reparos a la propuesta "ya que, según las proyecciones, el precio del diésel debe bajar".

Con todo, "pedirnos al Gobierno que, así como subió los 580 pesos, hoy haga la rebaja del combustible. Esto llevaría a que las pymes tengan un respiro y poder terminar la movilización".

Incidencias en el tránsito capitalino

En la Región Metropolitana, y por tercer día consecutivo, alrededor de 30 buses interurbanos aparecieron ocupando una pista de la Ruta 5 a la altura del Terminal Colón de San Bernardo, aunque los conductores todavía no se instalan en ese sector.

Algunos colectiveros que trabajan en ese punto y que todavía no se unen al paro igualmente expresaron su apoyo a la manifestación: "No me parece que congelen (la tarifa), porque si este problema sucede ahora, cuando la activen de nuevo en febrero va a ser lo mismo. La medida que deberían tomar es quitar el impuesto específico", comentó uno de los transportistas a Cooperativa.

En tanto, uno de sus colegas admitió que la paralización les ha afectado solo en lo que respecta al flujo de pasajeros, pues "prácticamente todos estos días hacia atrás hemos estado saliendo (con vehículos) vacíos".

También se reporta la presencia de camioneros en otros puntos de la Región Metropolitana, como en la Ruta 68, a la altura del sector Ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel, donde solo hay una pista habilitada.

Paralización en regiones

En la Región de Tarapacá, los transportistas de carga decidieron en esta jornada bloquear el paso a vehículos de pasajeros. Además, está vigente un corte de tránsito en la Ruta 1, que une los puertos de Patillos y Patache, específicamente antes de llegar a playa Cáñamo.

Después de que la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta) se uniera oficialmente al paro, los enlaces Algarrobo y La Pólvora de la Ruta 68 amanecieron con unos 50 camiones apostados a orilla de camino, lo que ha generado tránsito lento.

En la Región del Biobío, en tanto, se reportan 1.026 camiones apostados en más de nueve puntos, y de ellos, más de 700 están detenidos en un tramo de 40 kilómetros en la Ruta 5 Sur, fundamentalmente entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén, aunque sin generar cortes totales.

Gobierno se reunirá con principales gremios nacionales

Al anunciar las medidas a favor de los transportistas en la víspera, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, advirtió que "a partir de mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país".

"Hemos sido pacientes para escuchar y entender la realidad de los gremios, tomarla como un desafío para resolver los problemas, pero también tenemos la responsabilidad con el país y con todos los chilenos para que la tranquilidad en la ciudad vuelva a estar presente", subrayó.

Alvarado recibirá esta mañana en La Moneda a los presidentes de las confederaciones nacionales del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, y de los Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, principales gremios nacionales del sector que aún no se suman al paro.

En la última jornada, ambos dirigentes encabezaron en San Pedro de la Paz una asamblea con cerca de 200 representantes de base, quienes les pidieron unirse a la manifestación, mas Araya declaró posteriormente que ello "dependerá de lo que ofrezca el Gobierno".