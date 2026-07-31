Con final caliente: San Marcos de Arica salvó un agónico empate en el clásico nortino ante Iquique

San Marcos de Arica salvó un agónico empate 1-1 ante Deportes Iquique, este viernes en el Estadio "Carlos Dittborn", en el clásico del norte, válido por la fecha 18 de la Liga de Ascenso.

Tras una primera etapa sin goles, el conjunto visitante logró dar el primer golpe gracias a Bryan Garrido (54'), quien aprovechó una desatención defensiva para superar al meta Benjamín Tapia.

No obstante, la insistencia del local dio premio cuando Andrés Barboza (90+4') puso la igualdad con un certero cabezazo.

Sin embargo, la alegría fue efímera después de que el central uruguayo agrediera a Simón Contreras y se fuese expulsado (90+6').

La expulsión del jugador de Arica provocó una gresca en la cancha nortina, e incluso Carabineros ingresó a la cancha, aunque la situación no pasó a mayores; aunque Iquique también terminó con uno menos, con Agustín Venezia recibiendo la tarjeta roja (90+12').

Llegada la calma y consumado el empate, Arica se posicionó tercero con 29 puntos a falta de que se complete la jornada. Mientras que los "Dragones" son decimoterceros con 17 unidades.