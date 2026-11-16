¿Cuándo se juega la final por el Ascenso entre Cobreloa y San Luis?

Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán el sábado 21 de noviembre la final de la Liga de Ascenso 2026 en el Estadio Santa Laura, en Santiago, luego de terminar igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos tras la última fecha.

De acuerdo con información de Cooperativa Deportes, el compromiso se jugará en el recinto de Independencia, aunque su horario todavía está pendiente de confirmación. Uno de los factores que deberá considerarse es que Universidad de Chile tiene programada su visita a O'Higgins para ese mismo sábado a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, lo que genera un cruce relevante en la programación.

La definición se hizo necesaria luego de que ambos equipos ganaron sus respectivos compromisos de la última fecha. Los loínos vencieron por 3-0 a Deportes Puerto Montt, mientras que los quillotanos superaron por 1-0 a San Marcos de Arica, con un gol de Guillermo Avello a los 85 minutos y jugando con 10 hombres.

Según establece el artículo 83 de las bases del campeonato, la igualdad de puntos en el primer lugar debe resolverse mediante un partido único, independientemente de la diferencia de goles.

El ganador se coronará campeón y ascenderá directamente a Primera División, mientras que el perdedor tendrá una nueva oportunidad de subir a través de las semifinales de la liguilla.