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El campeón estrena el título: La programación de la fecha 28 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera, que se disputará entre el 20 y 22 de noviembre, y que tendrá como duelo estelar el clásico entre Colo Colo, campeón, y Universidad Católica en el Estadio Monumental.
Estos partidos se disputarán después de un breve receso, ya que la próxima semana es fecha FIFA y La Roja jugará dos amistosos con Colombia.
Lprogramación de la fecha 28 de la Liga de Primera: