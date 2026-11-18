¿Cuándo y dónde ver la final de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis?
El campeón de la categoría que jugará en Primera División el 2027 se definirá en Santa Laura.
El campeón de la categoría que jugará en Primera División el 2027 se definirá en Santa Laura.
Después de un emocionante final en la fase regular de la Liga de Ascenso, Cobreloa y San Luis zanjarán la definición por el título y el pasaje a la Primera División este sábado 21 de noviembre, en un partido único en el Estadio Santa Laura.
El partido está programado para las 18:30 horas (21:30 GMT) y será transmitido en televisión por la señal básica de TNT Sports. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.
Ambos elencos llegaron a esta instancia tras igualar con 57 puntos en la última jornada, fecha en la que el cuadro de Mario Salas goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama, mientras que el conjunto conducido por Humberto Suazo logró una heroica victoria por la mínima visitando a San Marcos de Arica.
El ganador de este compromiso ascenderá de forma directa a Primera, mientras que el perdedor tendrá una chance más, en las semifinales de la Liguilla del Ascenso.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.