Después de un emocionante final en la fase regular de la Liga de Ascenso, Cobreloa y San Luis zanjarán la definición por el título y el pasaje a la Primera División este sábado 21 de noviembre, en un partido único en el Estadio Santa Laura.

El partido está programado para las 18:30 horas (21:30 GMT) y será transmitido en televisión por la señal básica de TNT Sports. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

Ambos elencos llegaron a esta instancia tras igualar con 57 puntos en la última jornada, fecha en la que el cuadro de Mario Salas goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama, mientras que el conjunto conducido por Humberto Suazo logró una heroica victoria por la mínima visitando a San Marcos de Arica.

El ganador de este compromiso ascenderá de forma directa a Primera, mientras que el perdedor tendrá una chance más, en las semifinales de la Liguilla del Ascenso.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.