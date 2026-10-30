Curicó Unido terminó su temporada en el Ascenso con goleada a Deportes Temuco

Curicó Unido y Deportes Temuco terminaron este viernes su temporada en la Liga de Ascenso, con un triunfo por 4-1 para los "Torteros" en La Granja, por la fecha 30 del torneo.

Este fue el único partido de la fecha 30 que fue programado por la ANFP para este fin de semana, ya que ambos elencos afrontaban este desafío sin nada en juego: No estaban en peligro de descender, ni tampoco con opciones de meterse en la liguilla.

Los curicanos aseguraron la victoria en el primer tiempo, ya que en ese lapso anotaron los cuatro goles a los albiverdes.

La figura fue el debutante Jorge Caroca, canterano de Curicó, quien anotó dos golazos (28' y 39'); los otros tantos fueron de Antonio Ramírez (24') y Leandro Benegas (34').

El descuento de Temuco llegó el tramo final, con un penal ejecutado por Diego Buonanotte (89').

Con el resultado, Curicó Unido terminó con 31 puntos su temporada, en el decimotercer puesto, con ocho victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Temuco, por su lado, cerró su temrporada con 36 unidades en el duodécimo puesto de la Primera B, con nueve triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

El resto de la trigésima fecha de la Liga de Ascenso se disputará el 15 de noviembre, una vez resuelto el caso de San Marcos de Arica, que debe apelar a la desafiliación que determinó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.