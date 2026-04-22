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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Iquique anunció la salida del técnico Rodrigo Guerrero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco celeste ya se enfoca en buscar a un nuevo entrenador para el primer equipo.

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Deportes Iquique, a través de sus canales oficiales anunció la salida del técnico Rodrigo Guerrero en medio de la irregular campaña del cuadro nortino en la Liga de Ascenso.

"De común acuerdo se ha puesto término al vínculo con el director técnico del primer equipo, Rodrigo Guerrero. Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa al amando del plantel, deseándole el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", anunció el equipo a través de un comunicado.

"La dirigencia ya avanza en la búsqueda del nuevo director técnico del primer equipo", añade la nota.

El cuadro de los "dragones celestes" marcha 14° con apenas seis puntos y solo un triunfo.

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