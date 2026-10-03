Deportes Recoleta sostuvo su dominio y frenó a Santiago Wanderers en la Liga de Ascenso

Deportes Recoleta no destiñó en Santa Laura y sostuvo su buena racha para frenar con un triunfo por 1-2 ante Santiago Wanderers en su lucha por la parte alta durante la aplazada fecha 16 en la Liga de Ascenso.

El elenco "textil" aprovechó las licencias defensivas de su rival en la primera etapa y abrió la cuenta a través de Carlos González (15'), para luego estirar las cifras justo antes del entretiempo mediante una definición de Germán Estigarribia (45').

Si bien, la escuadra adiestrada por Francisco Palladino descontó iniciado el complemento con un tiro de media vuelta de Cristóbal Ponce (54'), no aprovechó el impulso y el propio anotador resultó expulsado (90+1') en un tenso final de partido.

Con esta victoria, Recoleta alcanzó 41 puntos en el quinto lugar antes de recibir a Magallanes el 10 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT), mientras que Santiago Wanderers se mantuvo segundo con 44 antes de ser local ante Curicó Unido el mismo día a las 15:00 (18:00 GMT).

Deportes Copiapó goleó a Deportes Puerto Montt

En el otro compromiso de la jornada, Deportes Copiapó venció por 3-0 a Deportes Puerto Montt en el "Luis Valenzuela Hermosilla", encarrilando el triunfo gracias a las anotaciones de Manuel López (40') y Jorge Ortiz (49').

El delantero Lautaro Palacios liquidó el marcador en los minutos finales (85'), resultado que le permitió al "León de Atacama" trepar al séptimo casillero con 37 unidades en zona de liguilla, dejando a los "delfines" en el décimo puesto con 34 puntos.