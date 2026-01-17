Deportes Santa Cruz oficializó a Juan Delgado para competir en la Liga de Ascenso

Deportes Santa Cruz remeció el mercado en la Liga de Ascenso luego de anunciar este pasado viernes al extremo nacional Juan Delgado.

Después de su salida por mutuo acuerdo desde Everton de Viña del Mar y su fugaz paso por CD Irapuato de México, el jugador de 32 años llega a la tienda de los "comerciantes" como agente libre.

En su temporada 2025, Delgado apenas alcanzó a jugar 12 partidos entre ambos elencos y aportó con una asistencia en la Copa Chile.

Con esto, el nacional sumará su tercera etapa en Chile después de estrenarse como una promesa en Colo Colo y contar con pasos por clubes extranjeros como Tondela de Portugal, Necaxa de México y Sheffield Wednesday de Inglaterra.