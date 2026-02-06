Cuba: Asedio petrolero de EE.UU. comenzó a paralizar transporte, clases y hospitales

El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, sumado a una crisis energética de año y medio, está poco a poco paralizando la vida en Cuba: desde el transporte público a los hospitales, y de las bencineras a las fábricas y las universidades.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el jueves en una inusual comparecencia televisiva que desde diciembre el país no recibía combustible desde el exterior -por las presiones de Estados Unidos- y confirmó que la producción energética con motores de diésel y fueloil estaba paralizada.

También, adelantó la implementación de un plan de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo procedente del exterior, aunque indicó que los detalles de este programa se irían dando a conocer en los días subsiguientes.

Las autoridades locales del municipio especial Isla de la Juventud, uno de los pocos puntos del país que apenas sufría cortes eléctricos, anunciaron este viernes un esquema de apagones rotativos para distribuir la escasa energía que se puede producir con sus generadores, que necesitan diésel.

El mensaje divulgado en la emisora local Radio Caribe indicó que serán de cuatro horas con electricidad y otras cuatro sin servicio, aunque estas últimas podrían extenderse según la "disponibilidad" de combustible.

Las autoridades locales anunciaron, asimismo, "la paralización del servicio eléctrico en edificios administrativos durante los fines de semana y la restricción de rutas del transporte público", además del cierre de áreas recreativas y bares.

En La Habana se han normalizado, en las últimas jornadas, apagones de entre 10 y 15 horas diarias y en amplias regiones de la isla, especialmente en el oriente, superan las 20 horas al día.

Paralización del transporte

La dirección de Ómnibus Nacionales en la provincia de Las Tunas (este) suspendió, desde este viernes, todas sus rutas principales -menos la de La Habana- debido a "la compleja situación con la disponibilidad de combustibles en el país".

En la capital cubana, las autoridades de transporte público admitieron en redes sociales que se limitaba, aún más, la circulación de micros, aunque sin especificar qué rutas o frecuencias.

Los nuevos recortes en el transporte público vienen a sumarse a los graves problemas que ya arrastraba el sector que, según datos oficiales, ya había registrado una caída del 93% interananual entre enero y septiembre de 2025.

La falta de combustible ya se siente en los servicentros de todo el país y apenas se puede encontrar, tras colas de horas o incluso días, en los establecimientos que cobran en dólares (y no en pesos cubanos).

En la provincia Sancti Spíritus (centro) las autoridades locales anunciaron, entre otras "estrategias", destinar "exclusivamente" el "poco combustible disponible" para los hospitales, el transporte público, la distribución de alimentos y los servicios funerarios.

Indicaron que mantenían la "prioridad" en bencineras que venden en dólares, aunque acotó que el suministro de petróleo también estaba "limitado" allí "para evitar el acaparamiento", según medios estatales.

Añadieron que "no existe garantía de combustible" para los taxis privados (conocidos como boteros) y llamaron a usar alternativas como "la tracción animal".

Educación

La Universidad de La Habana, la mayor y prestigiosa del país, informó que "extendía" la modalidad semipresencial en todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario a partir de este viernes y durante un mes.

También, señaló que cada facultad debía "analizar" cómo "ajustar cada programa de estudio adaptándolo a las condiciones actuales", además de suspender el Congreso Universidad 2026, previsto para febrero.

Otros servicios públicos, especialmente hospitales en La Habana, están dando a conocer recortes de servicios no considerados esenciales.

En este sentido, la televisión cubana anunció la comparecencia conjunta de cuatro ministros a cargo de la educación, el transporte y el trabajo para hablar de nuevas medidas de contingencia, en unos parámetros que recuerdan a los planes por el Covid-19.

Asedio petrolero

Estados Unidos cortó el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero emitió una orden ejecutiva para aplicar aranceles a quienes suministren combustible a la isla, que necesita importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

En respuesta, el Ejecutivo cubano adelantó un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" que revive las "indicaciones" del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial en los años noventa, la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel aludió al concepto de la "opción cero", el plan de supervivencia ante un escenario de "cero petróleo" importado que implicó un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.