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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Santa Cruz venció a Curicó Unido con una exhibición goleadora de Diego Arias

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante anotó un "póker" de goles para darle el triunfo a su escuadra sobre los "torteros".

Deportes Santa Cruz venció a Curicó Unido con una exhibición goleadora de Diego Arias
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El futbolista chileno Diego Arias lideró este sábado la victoria de Deportes Santa Cruz por 4-2 sobre Curicó Unido. El ariete nacional fue el protagonista absoluto de la jornada válida por la quinta fecha de la Liga de Ascenso, convirtiendo la totalidad de las anotaciones para el elenco colchagüino.

La racha goleadora del delantero comenzó tempranamente a los 11 minutos del primer tiempo. Solo tres minutos después, el propio Arias aumentó la diferencia mediante un certero lanzamiento penal. En el complemento, el artillero sentenció el compromiso con dos nuevas conquistas a los 50 y 54 minutos, desatando los festejos en el Estadio "Joaquín Muñoz".

El conjunto de Curicó Unido intentó reaccionar en el tramo final del partido a través de los descuentos de Joaquín Romo a los 64 minutos y de Cristian Bustamante cuando restaban siete minutos para el pitazo final. Pese al ímpetu de la escuadra visitante, la ventaja conseguida por la figura del encuentro resultó inalcanzable para las pretensiones curicanas en la Región de O'Higgins.

Con este triunfo, Deportes Santa Cruz alcanzó las cinco unidades y se ubicó momentáneamente en la novena posición de la Primera B. Por su parte, Curicó Unido se mantuvo en la parte baja de la clasificación con cuatro puntos en igual cantidad de partidos disputados, registrando su tercera derrota en lo que va del certamen.

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