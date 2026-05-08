"Yo creo que el Gobierno del Presidente Kast se enredó, perdió de vista su promesa inicial" y está empantanado actualmente en "una discusión muy viciosa": un "pirquineo de votos" con el PDG para poder avanzar con su megarreforma, opinó este viernes en El Primer Café Ignacio Walker.

"Yo tengo la impresión de que el Presidente Kast, que su gabinete, que su Gobierno -al que le deseo lo mejor, porque siempre deseo que a un gobierno le vaya bien para que a Chile le vaya bien— está olvidando y perdiendo de vista y perspectiva su promesa inicial: el tema de la seguridad, de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado transnacional", afirmó el excanciller.

"Este Gobierno fue elegido para eso con un 58 por ciento (de los votos), y la verdad es que ese tema casi ha desaparecido del debate", advirtió el extimonel DC, hoy independiente.

"Yo hubiese esperado que el primer día el Presidente Kast hubiese aparecido ante el país con un equipo de 10 o 15 personas diciendo: 'Éste es mi equipo en materia de seguridad', (y lo hubiera hecho) además con un plan de seguridad que -(hasta ahora) por lo menos yo- nunca lo he conocido. Entonces, creo que el Gobierno está abandonando su promesa inicial, que es hacerse cargo del tema de la delincuencia", insistió el exlíder falangista.

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