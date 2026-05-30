Deportes Temuco acabó con el invicto de San Marcos y se acercó al podio en el Ascenso

Deportes Temuco dio un remezón en la fecha 14 de la Liga de Ascenso tras imponerse por 0-1 en su visita a San Marcos de Arica, quitándole el invicto al dueño de casa y frustrando su oportunidad de asaltar la cima del torneo.

La única cifra del encuentro llegó a los 59 minutos a través de Luis Acevedo. El atacante uruguayo recibió una precisa asistencia de Diego Buonanotte y definió ante la salida del meta Benjamín Tapia para desnivelar la balanza en el Estadio "Carlos Dittborn".

Con este triunfo, el cuadro "pije" acechó el podio al ubicarse cuarto con 23 puntos. Por su parte, los "Bravos del Morro" se estancaron en el tercer sitio con 25 unidades, quedando a solo un punto de Santiago Wanderers, que se mantiene como líder momentáneo con 26 positivos.

Ahora, el elenco ariqueño tendrá un difícil desafío para recomponerse cuando visite a San Luis de Quillota el 5 de junio. En tanto, el conjunto de la Araucanía hará de anfitrión ante Curicó Unido el próximo 8 del mismo mes.