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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Temuco goleó a Recoleta y frenó su arremetida en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo dirigido por Arturo Sanhueza consiguió su segunda victoria consecutiva como visitante.

Deportes Temuco goleó a Recoleta y frenó su arremetida en el Ascenso
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Deportes Temuco aprovechó el jugador de más en la cancha y le propino un contundente 1-5 a Deportes Recoleta como visita en la sexta fecha de la Liga de Ascenso, privándolo de trepar al liderato.

Si bien los pupilos de Francisco Arrúe llegaron precedidos de una buena campaña, los "albiverdes" golpearon en el momento justo antes del descanso gracias a Franco Ortega (44').

La segunda fracción inició con un nuevo golpe y Diego Buonanotte (48') aumentó las cifras. El panorama se complicó tras la expulsión de Ignacio Lara por doble amarilla (65') y, pese a que Camilo Rodríguez (77') marcó el descuento, los goles de Enzo Lettieri (80') y un doblete de Bryan Troncoso (81' y 89') sellaron la goleada definitiva.

Con este resultado, Recoleta se mantuvo en el segundo lugar con 12 unidades y perdió la oportunidad de superar a Puerto Montt. Por su parte, Temuco escaló a la cuarta posición del torneo con 9 puntos.

El próximo desafío para los "albiverdes" será recibir a Antofagasta el 12 de abril, mientras que los dirigidos por Arrué visitarán a Deportes Copiapó en la misma jornada.

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