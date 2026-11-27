La definición de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B entre Santiago Wanderers y Deportes Recoleta, programada para este jueves en Valparaíso, debió ser suspendida luego de que barristas del cuadro caturro invadieran el terreno de juego ante el 4-2 global que sellaba la clasificación del elenco metropolitano.

Tras la interrupción del encuentro, el director técnico del conjunto textilero, Francisco Arrué, manifestó su profunda decepción por los incidentes, aunque procuró diferenciar a los protagonistas de los desmanes del resto de la parcialidad local.

"No hay que generalizar, esto no es Santiago Wanderers, no es la familia de Wanderers. Hoy día llegamos temprano al estadio y habían muchas familias con niños esperando acá afuera, esa es la gente que tiene que estar en los estadios, a los demás hay que sacarlos", sostuvo el entrenador.

En esa misma línea, el exvolante remarcó que el fenómeno afecta a distintas instituciones del fútbol chileno y llamó a aplicar medidas drásticas: "No solamente a los de Wanderers, también a los de Colo Colo, la U, Católica, porque están en todas partes. Alguna vez hay que poner mano dura y hay que sacarlos. Tienen que volver las familias y los niños con tranquilidad".

Asimismo, Arrué cuestionó que la frustración deportiva termine condicionando el desarrollo de un partido y lanzó un directo emplazamiento a los organismos rectores y autoridades del país. "No es posible que el partido se haya terminado producto de la disconformidad del resultado. Estoy seguro de que hay hinchas de Wanderers que están en las buenas y en las malas", expresó.

"En algún momento algo tiene que hacer la ANFP, el Estado, se tienen que hacer cargo, porque no es posible que una actividad tan linda como el fútbol se vea empañada por estos delincuentes que no solamente están acá, sino que en todas las barras", sentenció el DT.